Valcareggi: "Fagioli sembrava Platini alle Due Strade e poi... Ranieri? Che protesta a fare, sta solo più sulle scatole agli arbitri"

Ospite a Lady Radio, Furio Valcareggi ha parlato dei primari problemi che avrà da risolvere Vanoli:

"Mi ha convinto molto l'avvio di Vanoli, è un ragazzo che conosco, ha temperamento, agonismo, è stato tanti anni con Conte quindi in campo fa diventare matto il quarto uomo, però incide. E' un po' come Allegri o Ancelotti come figura. Il pugno duro? Dodo lo metterei su un aereo e lo farei andare dove vuole, è un ragazzo che gioca bene ma ogni tanto. Qui ci vuole continuità e lui fa delle partite che non si guardano, sbaglia tutte le cose più semplici.

Fagioli è un problema storico, ho parlato anche con il suo babbo e il procuratore che mi hanno sgridato perché sono stato severo. Conoscendo da quando giocava nella Primavera della Juventus, sembrava Michel Platini. Alle Due Strade dava spettacolo quando giocava contro la Fiorentina e poi dopo, lo vedi… Io voglio giocatori come i cavalli a Siena quando stanno per partire.

Ranieri? E' un po' esuberante, potrebbe fare il capitano in modo migliore ma è un po' la sua storia. Non ho mai visto un arbitro che cambia una decisione, è inutile andare a prendere l'ammonizione per protestare. Anzi, poi gli stai anche sulle scatole".