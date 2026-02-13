Una rifinitura per sciogliere due dubbi in vista del Como
Robin Gosens. Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
Sarà una rifinitura importante quella di oggi per Paolo Vanoli, allenatore di una Fiorentina che domani affronterà per la terza volta in stagione il Como di Fabregas.
Dubbi
L'allenatore viola ha da sciogliere due dubbi in vista della gara contro i lariani. Il nodo riguarda il ruolo di esterno alto: insieme a Solomon, dall'altra parte il ballottaggio Parisi-Harrison.
Scelte dietro
Il terzino sinistro dovrebbe essere Gosens. Davanti il ballottaggio come detto è aperto. Difficile che Parisi, in caso di mancato utilizzo in fase offensiva, possa insidiare il posto del tedesco. Almeno da titolare.
