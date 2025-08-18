UFFICIALE: Ecco la lista della Fiorentina per il playoff di Conference League. Si legge anche il nome di Beltran
Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
La Fiorentina ha da poco diramato la lista dei calciatori che potranno prendere parte al doppio incontro di Conference League contro il Polissya.
Poche sorprese
Tra le fila dei gigliati non ci sono grosse sorprese: le esclusioni di Brekalo e Barak, già fuori dal progetto tecnico, sono una conferma; assenti all'appello anche Ikone, Kouame e Infantino. Presenti invece Beltran, Fortini e Sabiri.
Ecco le due liste
LISTA A
Beltran, Bianco, De Gea, Dodô, Dzeko, Fagioli, Fazzini, Gosens, Gudmundsson, Kean, Kospo, Lezzerini, Mandragora, Marì, Ndour, Parisi, Pongracic, Ranieri, Richardson, Sabiri, Sohm, Viti
LISTA B
Braschi, Comuzzo, Fortini, Kouadio, Leonardelli, Martinelli
