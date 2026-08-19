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La Gazzetta dello Sport: Fiorentina, quanto costi a loro

Redazione /
La Gazzetta dello Sport
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Una pagina interamente per la squadra viola su La Gazzetta dello Sport di oggi. 

Pagina 19

Grande spazio stamani viene dato a: “Fiorentina quanto costi”. Sottotitolo: “Altri 100 milioni per i Commisso continuano le spese”. E ancora: “Il figlio Giuseppe e la moglie Catherine avanti nel nome di Rocco: nuovi apporti di capitale”.

In taglio basso: "Joao Mario: “Posso stare in Serie A”. E ancora: “Il terzino si presenta: “Alla Juventus non ho giocato quanto mi aspettavo, orgoglio di essere qui”. 

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