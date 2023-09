Cercato in passato dalla Fiorentina, adesso è ancora senza squadra: la lenta parabola discendente del Papu Gomez

Uno dei tanti giocatori rimasti svincolati dopo quest’ultima finestra estiva di calciomercato è l’ex Atalanta Alejandro Gomez. Il fantasista argentino ha risolto il contrato che lo legava al Siviglia, dove era approdato nel gennaio del 2021, ed in queste ore è alla ricerca di capire che fare del suo futuro. Cercato in passato anche dalla Fiorentina di Rocco Commisso, che in passato aveva cercato di convincerlo a trasferirsi a Firenze, a 35 anni è “costretto” a tutt’altre soluzioni.

Secondo quanto riportato quest’oggi dal portale spagnolo Relevò, per il momento il Papu avrebbe ricevuto soltanto due proposte, tutt’altro che esaltanti: stiamo parlando dei francesi del Metz e dei turchi del Karagumruk. Resta ancora da capire se il giocatore scegliere di sposare uno dei due progetti o se, grazie anche all’aiuto del suo entourage, avrà la possibilità di ottenere nuove chance in campionati più impegnativi o addirittura, perchè no, pensare ad un trasferimento nel campionato arabo.