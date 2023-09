Benché la scorsa stagione sia stata quella dell’exploit “tra i grandi”, fattore che lo ha fatto finire nel mirino di tanti club di Serie A tra cui la Fiorentina di Rocco Commisso, il centrocampista dell’Empoli Tommaso Baldanzi non sembra ancora aver ingranato. Qualche settimana fa sembrava ad un passo dal suo passaggio in viola, negli ultimi giorni di mercato però poi l’affare è andato definitivamente alla deriva. Qualcuno ipotizza che questo abbia influito nel rendimento del giocatore, qualcuno invece sottolinea come il giocatore, nonostante quanto dimostrato sul campo la scorsa stagione, non sia ancora pronto per certi palcoscenici.

Uno di questi è l’ex allenatore del Bologna e della Nazionale Italiana Roberto Donadoni che, in una lunga intervista a Sportweek, ha espresso il suo parere sul classe 2003. Questo un estratto delle sue dichiarazioni:

“In Italia ci sono molti giovani promettenti. Tra questi c'è sicuramente Tommaso Baldanzi. Un centrocampista forte e con grande potenzialità. Nonostante ciò, ancora non è pronto per fare il salto di qualità e di conseguenza, non è pronto per una chiamata in Nazionale”.