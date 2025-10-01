Amoruso: "La Fiorentina ha tutto da perdere, solo Pioli può capire questo gruppo. Siamo favoriti, ma nel calcio se non giochi..."

L'ex calciatore, tra le altre, della Fiorentina Lorenzo Amoruso è intervenuto a Radio Bruno Toscana: “Certamente la Fiorentina è favorita sulla carta per la partita di domani, eppure al momento non riesco a mettere in fila due complimenti per questa squadra. L'unico che può capire questo gruppo è Pioli. C'è un bisogno incredibile di battere questa squadra, ma soprattutto di convincere sotto il piano del gioco. Ancora non si è visto niente del genere”.

“Nel calcio vinci tramite il gioco. E ora la Fiorentina ha tutto da perdere”

Aggiunge: “Nel calcio, salvo eccezioni, nel 90% dei casi vinci tramite la proposta del gioco. Adesso la Fiorentina ha tutto da perdere, anche in partite come quella di domani dove sembra tutto facile. Adesso deve iniziare a correre bene, a essere padrona del suo destino, a indirizzare le scelte della partita. Per ora si è fatto l'inverso e questo è grave. So che Pioli parla di segnali incoraggianti, ma io per ora non li ho visti. E ci saremmo arrabbiati molto per le scelte arbitrali fatte a Pisa”.