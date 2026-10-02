Gonçalves: "Alla Fiorentina mi trovo benissimo, siamo giovani e ambiziosi. L'obiettivo è creare una nostra identità"

Pedro Goncalves, giocatore della Fiorentina prelevato a fine mercato dallo Sporting, ha parlato a Sport TV del suo trasferimento e dei suoi primi mesi a Firenze in un'intervista. Queste le sue dichiarazioni.

Sullo Sporting

"Durante la preparazione con lo Sporting ho sempre cercato di dare il massimo. Volevo partecipare e giocare, ma così era stato deciso fin dall'inizio e dovevo rispettarlo. Ho cercato di continuare ad allenarmi per non perdere la forma e per essere preparato, a prescindere dal fatto che rimanessi o meno. È andata così perché doveva andare così, ma sono molto grato, tutto ciò che sono e che ho oggi lo devo allo Sporting. Che possano vincere tutte le partite e diventare campioni ogni anno".

Sulla Fiorentina

“Finora è stata un'esperienza molto positiva, mi sto trovando benissimo. Il club è accogliente e ha un'atmosfera familiare. Sto cercando di adattarmi il più velocemente possibile e finora tutto sta andando bene. In queste tre settimane di pausa che abbiamo avuto, sto sentendo molto l'aspetto fisico: l'allenatore è molto esigente e ci fa correre molto. È un progetto con una squadra molto giovane e ambiziosa che vuole scendere in campo per vincere. Con la mia esperienza, posso dare il mio contributo dentro e fuori dal campo, portando ambizione e voglia di vincere. L'obiettivo principale quest'anno è creare un'identità”.

Sulla Nazionale

"Ci sono già stato e mi identifico in quel gruppo. Ora con un nuovo allenatore ci saranno nuove idee e, quindi, cercherà di dare una nuova immagine al Portogallo per vincere nuovi trofei. È un posto in cui mi piace stare e, per quanto mi riguarda, darò il massimo affinché un giorno possa essere convocato".