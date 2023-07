Corriere dello Sport-Stadio: Viola ecco i nomi per sfruttare il tesoretto

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio troviamo questo titolo sulla Fiorentina: “Viola, ecco i nomi”. Sottotitolo: “Sutalo in difesa e Beltran in attacco le due idee per Italiano”. Sommario: “Per il centrale offerti 12 milioni alla Dinamo Zagabria Si tratta anche per la punta del River Plate: ha una clausola da 25 milioni Amrabat via per 25 più bonus”.

A pagina 22 sul mercato: “Tesoretto Fiorentina ecco Sutalo e Beltran”. Sottotitolo: “Dopo l’ufficialità di Igor al Brighton presto ci sarà l’addio di Amrabat: dallo United arriveranno 25 milioni”.

A pagina 23 invece leggiamo: “Disfatta viola a Belgrado 5 gol in 27’". E anche: "Biraghi: ”Fa male fare queste figure, ma nessun dramma Può essere anche salutare".