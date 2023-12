Celeste Pin, ex calciatore viola, ha commentato a Lady Radio le possibili mosse di mercato della Fiorentina a gennaio:

“Mi aspetto che la Fiorentina che faccia qualcosa a gennaio perché un paio di giocatori andranno in Coppa D’Africa, ma anche perché c’è qualche infortunato, pesante. È pur vero che gli infortuni sono imprevedibili, ma che Nzola e Kouamé potessero essere convocati quello si sapeva da tempo".

Poi sull'evergreen Belotti: “Se dovesse partire dalla Roma penso che si muoverebbe per andare a giocare. A gennaio non contano i nomi, quanto trovare chi si sente motivato. Gli attaccanti forti non si trasferiscono nel mercato di riparazione".