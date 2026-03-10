Criscitiello: "Se la Fiorentina si salverà, dovrà solo ringraziare la Cremonese. Saliscendi pericolosissimo per i viola"

Michele Criscitiello, direttore di Sportitalia, ha parlato al podcast di Aura Sport della Fiorentina e della lotta per la salvezza.

Le parole di Criscitiello

“La Fiorentina per me si salverà, ma se lo farà dovrà ringraziare la Cremonese, perché sta facendo dei disastri. Altrimenti dalla Fiorentina quando ha fatto quelle due partite giuste io mi aspettavo poi qualcosina in più".

Saliscendi viola

"Invece ne fa due bene, due male, due bene, due male. E questo è pericolosissimo per una squadra che deve salvarsi e che non è abituata a questa lotta”.