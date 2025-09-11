Parlando con Tuttomercatoweb.com, l'ex centrocampista della Fiorentina Angelo Di Livio ha giudicato positivamente l'operato sul mercato della dirigenza viola, commentando poi anche la situazione del Napoli, prossimo avversario viola sabato al Franchi.

‘Alcune situazioni da amalgamare ma la Fiorentina può fare bene'

"Sì, la Fiorentina mi piace. Ha costruito una buona rosa, prendendo uno dei migliori attaccanti in Europa, Dzeko, anche se non è più giovanissimo. Ha Kean, che è forse in questo momento il miglior attaccante in Italia. C'è da amalgamare tante situazioni, ma secondo me è una Fiorentina che può fare benissimo quest'anno".

‘Napoli ancora più forte’

"Il Napoli ora ha due squadre. Se l'anno scorso aveva gli uomini contati e ha vinto, quest'anno con due squadre sarà ancora più forte".