Corriere dello Sport-Stadio: Viola frenata, ma così ti salvi
Il Corriere dello Sport si concentra inevitabilmente sulla partita andata in scena al Franchi fra Fiorentina e Cagliari. Il quotidiano cerca di trovare anche gli aspetti positivi nel pomeriggio difficile della squadra viola.
Prima pagina
“Viola frenata, ma così ti salvi” scrive il Corriere dello Sport-Stadio nel titolo principale. Nel sottotitolo il quotidiano continua “Brescianini non basta” e ancora “Incredibilmente sotto di due gol la viola ha cercato con forza il pareggio”.
Pagine interne
Nelle pagine 18-19 campeggia il titolone “Viola, un sabato da Pisacane” e poi nel sottotitolo “Il Cagliari sorprende la Fiorentina”. Nella pagina seguente il quotidiano analizza anche il mercato viola: “Niakatè piace, il problema è la formula”.
