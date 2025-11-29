Fra due settimane, e quindi fra due giornate di Serie A, la Fiorentina riceverà al Franchi l'Hellas Verona in quello che si preannuncia come il primo papabile punto di svolta della stagione della Fiorentina. Tuttavia, resta un'incognita in merito agli scaligeri.

Le parole di Zanetti

Il dubbio resta relativamente a chi siederà sulla panchina dell'Hellas Verona tra due settimane. Lo stesso Zanetti non ha esitato nel commentare la sua posizione: “Devo metterci io la faccia e prendermi le responsabilità, so come funziona il calcio. Io sono a disposizione e la società farà le sue valutazioni: quello che posso fare è scusarmi. Se mi verrà chiesto di farmi da parte, lo farò, ma ora dal momento in cui sto dando tutto, rimango dentro la barca anche nella difficoltà e nella tempesta”.

Qualcosa si muove?

In attesa della partita di domani contro l'Atalanta, intanto, la Fiorentina resta ultima in compagnia proprio degli scaligeri, che oggi hanno perso col Genoa per 2-1. Sicuramente, il momento è propizio per cambiare le carte in tavola: ci sarà ancora Zanetti sulla panchina dell'Hellas, contro la Fiorentina?