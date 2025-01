Adani: "Ho percepito una divisione tra Pradè e Palladino. Questo perché..."

Nella sua carriera di calciatore, Daniele Adani ha vestito anche la maglia della Fiorentina e conosce bene la città e la tifoseria viola.

“Quello di Firenze è un ambiente contraddittorio - ha detto all'interno del podcast Viva el Futbol - è tipico anche fischiare giocatori e allenatore”.

E anche: “Ho percepito divisione tra Pradè e Palladino, per me all'inizio è partito un percorso che non è piaciuto troppo. Dopo c'è stato quel filotto che ha dato un entusiasmo eccessivo. E poi è arrivata la sconfitta di Monza, dove si è visto il ds criticare il tecnico e quest'ultimo che è intervenuto a smentire quello che ha detto il dirigente, facendo capire di avere ancora la squadra in mano”.