Nella lotta salvezza che tanto sta coinvolgendo la Fiorentina, c'è il Cagliari, che lo scorso sabato ha battuto proprio i viola al Franchi. I rossoblù hanno chiuso il mercato invernale, peraltro trattenendo Gabriele Zappa, oggetto di interesse della Fiorentina. Il direttore sportivo Guido Angelozzi, in conferenza stampa, ha commentato il momento.

“Per la salvezza giochiamo contro delle corazzate”

“Una società forte deve fare scelte quando c'è da farle, ci prendiamo i rischi, ma siamo convinti di aver fatto la cosa più giusta per il club. Se arrivo diciassettesimo sono l'uomo più felice del mondo, giochiamo contro delle corazzate per la salvezza… Non scordatevi che a una settimana da Cagliari-Fiorentina avevamo battuto la Virtus Entella ai rigori, segna e gioca Piccoli, poi giovedì va alla Fiorentina”.

“Abbiamo perso Piccoli, ma siamo comunque ripartiti”

Proprio sul centravanti viola: “Si fanno scelte... In estate abbiamo venduto Piccoli e Zortea e tutti avete detto: 'Che cosa hanno fatto?'. Ma ne siamo usciti, anche discretamente. Siamo ripartiti, abbiamo preso Belotti, poi dopo due partite in cui segnava si è rotto il crociato. Nonostante ciò, abbiamo fatto punti”.