Pedullà: "Tare non ha ancora chiamato la Fiorentina. Comuzzo costa 30 milioni, ma non è l'unico nella lista del Milan"

Il giornalista esperto di mercato Alfredo Pedullà, sul proprio canale You Tube, ha postato un video nel quale riporta gli aggiornamenti circa la situazione attorno a Pietro Comuzzo.

“ll Ds del Milan Tare non ha ancora avviato i contatti con la società viola - ha detto il noo giornalista - essendo stato concentrato sull'operazione in uscita di Malik Thiaw. Per strappare Comuzzo alla Fiorentina il Milan dovrebbe sborsare una cifra di circa 30 milioni. Il viola però non è l'unico difensore nel mirino del club milanese. I rossoneri infatti continuano a monitorare il parmense Leoni, che però costa una decina di milioni in più”.