Pisa-Fiorentina: Dove vedere la partita in DIRETTA TV. Una sola opzione e a pagamento per il derby toscano

La sfida tra Pisa e Fiorentina si giocherà domenica pomeriggio all'Arena Garibaldi (o anche Cetilar Arena) con fischio d'inizio alle ore 15. La gara sarà valida per la quinta giornata del campionato di Serie A e sarà trasmessa in diretta da DAZN.

Solo un'opzione per vedere Pisa-Fiorentina in TV

Gli abbonati alla piattaforma potranno dunque seguire la partita su tutte le smart tv compatibili con l’apposita app, o in alternativa su tutti i televisori collegabili ad un decoder Sky Q, a TIMVISION BOX, a dispositivi come Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast, o ancora a console di gioco PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S).

Fiorentinanews c'è!

Per chi non avesse la possibilità di accedere a questi servizi, ricordiamo che a vostra disposizione c'è sempre la diretta testuale di Fiorentinanews.com, gratuita, rinnovata, seguitissima e con la possibilità di commentare il match in tempo reale.