Due armi in più: La Fiorentina ora può giocarsela meglio. Cataldi sempre più a rischio

Il conto alla rovescia va avanti verso la semifinale di ritorno di Conference League per la Fiorentina.

Kean più Dodô

Rispetto all'andata, i viola potranno giocarsela meglio sicuramente avendo Kean a pieno servizio e con tutta probabilità anche Dodô. Ritorna anche Ranieri in difesa: in campionato non lo si ì visto a Roma perché squalificato.

Cataldi a rischio

A fronte di diversi recuperi, c'è da segnalare un Cataldi sempre più a rischio dopo l’infortunio patito a Siviglia. A centrocampo si scalda Adli per prendere il suo posto. Così come non potranno essere della sfida Pablo Marì e Ndour, che non sono stati inseriti nella lista Uefa.