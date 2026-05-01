La Fiorentina tiene d'occhio un giovane attaccante che piace anche a Crystal Palace ed Everton

La salvezza della Fiorentina non è ancora matematica ma, inevitabilmente, si comincia già a pensare alla prossima stagione. Sul tavolo non solo il tema dell'allenatore, ma anche quello di una ricostruzione necessaria almeno di parte della rosa.

Occhi su un talento australiano

Secondo alcuni media britannici la Fiorentina rientra tra le squadre che stanno tenendo d'occhio Nestory Irankunda, attaccante australiano classe 2006 attualmente in forza al Watford in Championship. Le sue prestazioni hanno attirato l'attenzione di alcuni club di Premier League, in particolare Everton e Crystal Palace.