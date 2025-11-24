Corriere Fiorentino: Il tempo dei leader

Il Corriere Fiorentino in edicola questa mattina ritorna sulla sfida alla Juventus, analizzando soprattutto le prestazioni dei leader della Fiorentina.

Prima pagina

“Aggrappati a Kean” è il titolo principale della prima pagina del Corriere, che prosegue nel sottotitolo “Moise trascina e guida il gruppo dei leader a cui Vanoli si affida per uscire dalla crisi”.

pagine 2-3

Il quotidiano continua riprendendo il tema già trattato in copertina: “E' il tempo dei leader” e ancora “Anche senza segnare Kean trascina i compagni e il pubblico: Migliorano Ranieri e Mandragora”. E' proprio il centrocampista napoletano ad essere al centro di un approfondimento: “Gioca sempre e fa gol. Rolando l'indispensabile conquista anche Vanoli”.