E Kean rimase a guardare. Crescono le quotazioni di Piccoli, ma dietro di lui che Fiorentina vedremo?

Moise Kean resterà a guardare la Fiorentina giocare a San Siro contro il Milan. Il medico sociale viola, Luca Pengue, giusto ieri ha detto su di lui che “ci stiamo impegnando per consentirgli di tornare a lavorare sul campo quanto prima”. Il che vuol dire in pratica che la trasferta di domenica prossima resta un miraggio, anche se un piccola porticina è sempre bene lasciarla aperta.

Crescono le quotazioni di Piccoli

Nel frattempo crescono le quotazioni del suo alter ego ma che all'occorrenza può fare anche il suo compagno in attacco, ovvero Roberto Piccoli, chiamato ad essere il punto di riferimento avanzato della squadra nella prossima giornata.

Con due trequartisti

Probabile che l'allenatore viola, Stefano Pioli, dietro di lui, schieri nuovamente i due trequartisti, ovvero Albert Gudmundsson e Jacopo Fazzini. Meno probabile che possa ricorrere ad Edin Dzeko, almeno dall'inizio.