Il portiere del Ferencvaros Denes Dibusz ha parlato a M4 Sport dopo la gara contro la Fiorentina, commentando la gara e il passaggio del turno delle due squadre: “Nessuna delle due squadre ha giocato per un pareggio, stavamo cercando di vincere. Era importante prendere l'iniziativa, ci avrebbe dato tranquillità. Dietro, l'errore c'è sempre, un gol può arrivare in qualsiasi momento e loro hanno avuto il sopravvento fisico dopo le sostituzioni. Il pareggio alla fine è stato un bene per entrambe le squadre”

E sull'infortunio di Nico Gonzalez: “Dopo il primo quarto d'ora c'è stata una riorganizzazione tattica dopo l'infortunio di Nicolás González. Speriamo che recuperi rapidamente. Ha dimostrato in questo quarto d'ora con alcune delle sue azioni di essere un grande punto di forza per la Fiorentina”.