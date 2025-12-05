Vanoli: "Gudmundsson è più sereno, ma non vuole essere compatito: lo stuzzico e credo molto in lui. Lui e Fazzini esterni..."

Alla vigilia di Sassuolo-Fiorentina, il tecnico viola Paolo Vanoli ha parlato in conferenza stampa tornando sul tema dei tifosi: “A Torino, quando ho potuto, ho aperto lo stadio alla presenza del tifo per allenamenti a porte aperte. Penso che, sia per noi che per la nostra gente, sia un momento bello. Ho chiesto solo un attimo di tempo, perché mi sono trovato qui dentro in venti giorni in mezzo a più competizioni. Devo solo programmare. Porte aperte al Viola Park? Mi sembrerebbe una cosa bella, anche stante la situazione. Mi sembra anche giusto”.

“Fazzini esterno ci può stare, Gud un po' sprecato”

Gud e Fazzini esterni? “Jacopo l'ha fatto proprio, sì. Gudmundsson lo potrebbe fare, ma mi piace di più dentro al campo. Ha qualità tecniche per farci uscire. Sarebbe una forzatura metterlo sulla fascia, mentre Fazzini l'ho già visto in quella posizione. Non è il suo ruolo, ma lo potrebbe fare. Come comporre l'attacco? Quando parlo di due punte, non parlo di due centravanti fisici e basta. Questa è un'idea calcistica, le punte però possono avere caratteristiche diverse. Piccoli e Kean sono strutturati, devono giocare davanti al difensore, se invece c'è Albert posso giocare in verticale. Cambia la caratteristica del giocatore, non è che pretendo compiti uguali da giocatori diversi. Secondo me è un'agevolazione, se un giocatore si mette a disposizione del compagno tutto è possibile. Ci deve essere l'idea, sono tante situazioni che comprendi lavorando. Si possono sfruttare queste risorse”.

“Tre punte? Ci vuole un equilibrio. Gudmundsson ora deve dare tutto”

E tre punte? “Beh, a livello tattico si può fare tutto però poi ci vuole un equilibrio. Dobbiamo anche difendere… Sarebbe bello se fosse tutto facile, basterebbero quattro punte per vincere le partite così. Però è una squadra che può disporre di questa possibilità in certi casi. Gudmundsson più tranquillo post-caso giudiziario? Ha detto delle belle cose, da ragazzo maturo. Ha sicuramente passato tre anni non facili, adesso si è liberato ed è un bene. Spero che si liberi anche in campo e che possa far vedere le sue qualità. Ripeto, in lui ci credo molto. L'ho stuzzicato particolarmente. Adesso lo vedo un po' più sereno, col sorriso. Non vuole essere compatito, ora deve dare tutto”.