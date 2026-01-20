Un attestato di stima...e non da poco!

Giovanni Fabbian dovrebbe essere il nuovo innesto da parte della Fiorentina nel corso di questo mercato invernale.Trattativa già impostata con il Bologna, cifre già stabilite e percorso inverso che sarà fatto da Simon Sohm.

L'attestato di stima principale

Fabbian è stato inseguito da tempo da parte della dirigenza viola che gli ha anche prospettato un ingaggio molto più alto rispetto a quello prende attualmente. Il classe 2003 sta per passare dai 400 mila euro percepiti a Bologna agli 1,1 milioni netti a stagione che messi sul piatto dalla Fiorentina.

Le lusinghe di Pradè

Un vero e proprio attestato di stima e non da poco verso il calciatore veneto. Che si va ad aggiungere ai tanti che gli erano già arrivati tramite l'ex diesse, Daniele Pradè, che lo aveva richiesto frequentemente al suo omologo del Bologna, Giovanni Sartori.