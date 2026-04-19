Percorsi diversi, ma destino analogo. Per Harrison e Solomon la strada sembra già scritta...

Queste ultime partite, fondamentali per la Fiorentina per raggiungere finalmente la salvezza, saranno determinanti per quei giocatori con il futuro in bilico.

Sotto osservazione

In particolare sotto la lente d'ingrandimento finiranno le due ali arrivate a gennaio per ribaltare le sorti di un campionato che sembrava irrecuperabile: Harrison e Solomon. Entrambi i giocatori sembrano più vicini all'addio che alla permanenza anche se i motivi sono completamente differenti.

Verso l'addio

Harrison, nonostante sia molto utilizzato da Vanoli, non ha convinto fino in fondo la dirigenza viola: tanta corsa, ma troppa poca qualità e incapacità di fare la scelta giusta. Per Solomon il discorso invece è diverso. L'israeliano è riuscito fin da subito ad entrare nei meccanismi della squadra viola, diventandone presto un giocatore importante. Su di lui pesano nel giudizio i guai fisici che in carriera lo hanno sempre tormentato. Per entrambi però il destino, per quanto indirizzato, non è segnato e queste ultime partite saranno fondamentali per convincere chi di dovere. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.