L'allenatore della Primavera della Fiorentina Daniele Galloppa ha parlato al Podcast di Pro Football: “Allenare è bello, stimolante, mi piace quasi più che giocare. I primi anni sentivo un po' la mancanza del campo la domenica, ma ora non più. Giustamente è un lavoro quindi ti impegna tutti i giorni tutto il giorno, ci sono pochi momenti liberi, è faticoso ma molto stimolante. Non c'è un allenatore a cui mi ispiro in particolare, direi piuttosto che ne studio tanti soprattutto quelli che propongono un calcio propositivo come Guardiola, De Zerbi o Farioli. Prendo spunti ma non copio nessuno, voglio cercare di avere una mia idea di calcio che sia propositiva e sempre con la palla”.

“I giovani ti danno tanto”

Poi sull'attualità ha aggiunto: “Mi trovo molto bene alla Fiorentina, il Viola Park è una realtà davvero incredibile e con i ragazzi ho un bellissimo rapporto. Ti tolgono tante energie ma ti danno anche tanto, ho avuto la fortuna di vederli crescere in questi anni ed è una grande soddisfazione vederli arrivare ad alti livello. La fortuna dei settori giovanili è che puoi ancora modellare i ragazzi, io ho cercato di conferire loro prima di tutto il coraggio e la personalità, e devo dire che mi hanno regalato tante gioie. Abbiamo vinto una Coppa Italia, l'anno scorso siamo arrivati in finale Scudetto, quindi sono davvero contento del percorso fatto finora”.