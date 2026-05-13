Paura per Torreira: l'ex Fiorentina aggredito fuori da un bar a Istanbul

Momenti di paura per l'ex centrocampista della Fiorentina Lucas Torreira. L'uruguaiano, attualmente in forza al Galatasaray, è stato aggredito all'esterno di un bar di un centro commerciale nel quartiere di Beyoglu, a Istanbul. Il calciatore è stato colpito con un pugno e il malvivente, nei confronti del quale pendeva un ordine restrittivo, avrebbe poi tentato la fuga salvo essere fermato immediatamente dalla polizia.

Come riporta il quotidiano Haberler, Torreira ha presentato denuncia e ha riportato escoriazioni e un gonfiore intorno all'occhio sinistro. Sabato scorso, insieme ai suoi compagni, aveva festeggiato il titolo di campione di Turchia.