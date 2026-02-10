​​

Si candida Harrison, ma dovrà vincere un ballottaggio. Il trasloco di Solomon

Jack Harrison
Jack Harrison. Foto: Vicario/Fiorentinanews.com

Chi mettere come esterni offensivi nella prossima trasferta contro il Como? La domanda frulla nella mente del tecnico della Fiorentina, Vanoli, che ancora però non sa se avrà a disposizione o meno Gudmundsson

Harrison o Parisi? 

Diciamo che, nonostante qualche dichiarazione ottimistica, l'islandese è probabile che debba dare forfait. E allora ecco che si candida Harrison per scendere in campo dall'inizio in riva al lago. L'inglese ha fatto bene contro il Torino, servendo l'assist per il gol a Kean. Ballottaggio aperto sulla destra con l'altro mancino, Parisi

Solomon cambia lato

Vedere uno dei due a destra vorrebbe dire far traslocare dall'altra parte Solomon, che può giocare indifferentemente su ambo i lati. L'israeliano tra l'altro viene da due gol consecutivi e sta diventando importante per le dinamiche viola. 

