Si candida Harrison, ma dovrà vincere un ballottaggio. Il trasloco di Solomon
Chi mettere come esterni offensivi nella prossima trasferta contro il Como? La domanda frulla nella mente del tecnico della Fiorentina, Vanoli, che ancora però non sa se avrà a disposizione o meno Gudmundsson.
Harrison o Parisi?
Diciamo che, nonostante qualche dichiarazione ottimistica, l'islandese è probabile che debba dare forfait. E allora ecco che si candida Harrison per scendere in campo dall'inizio in riva al lago. L'inglese ha fatto bene contro il Torino, servendo l'assist per il gol a Kean. Ballottaggio aperto sulla destra con l'altro mancino, Parisi.
Solomon cambia lato
Vedere uno dei due a destra vorrebbe dire far traslocare dall'altra parte Solomon, che può giocare indifferentemente su ambo i lati. L'israeliano tra l'altro viene da due gol consecutivi e sta diventando importante per le dinamiche viola.