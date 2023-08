Nell'andata dei playoff di Conference deludono anche Eintracht e Osasuna. Ok Lille e Aston Villa, tonfo del Twente

Ovviamente non solo la Fiorentina è scesa in campo in questo giovedì di Conference League. Andiamo quindi a vedere i risultati delle squadre principali, a partire dall'Aston Villa che ha travolto 5-0 a domicilio l'Hibernian (partita giocata ieri). Brodino invece per l'Eintracht Francoforte, che sul campo del Levski Sofia non è andato oltre l'1-1.

Sconfitta amarissima per l'avversario della Fiorentina ai playoff dell'anno scorso, quel Twente che in casa del Fenerbahce ha perso 5-1. Di misura ma vincente il Lille, 2-1 contro il Rijeka tra le mura amiche, mentre la sorpresa è stata senza dubbio la sconfitta interna dell'Osasuna contro il Bruges (1-2). Poco brillante anche l'AZ Alkmaar, semifinalista della scorsa edizione ma incapace di andare oltre l'1-1 in casa contro il Brann.