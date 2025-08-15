La Fiorentina ufficializza l'arrivo di un giovanissimo esterno offensivo dal Cagliari
In giornata è arrivata l'ufficialità di un'operazione in entrata in casa Fiorentina. La società viola ha chiuso per l'arrivo del giovanissimo Mario Pietropaolo, esterno offensivo classe 2008 ex Cagliari.
La sua nuova squadra
Lo scorso anno il ragazzo si è distinto nella squadra U17 sarda, mentre a Firenze si unirà alla squadra U18.
Il comunicato
“ACF Fiorentina comunica di aver sottoscritto un contratto di apprendistato sportivo della durata di tre anni con Mario Pietropaolo, calciatore classe 2008. La Società accoglie con soddisfazione la firma del giovane viola, augurandogli un percorso di crescita ricco di soddisfazioni personali e di squadra con la maglia della Fiorentina".
