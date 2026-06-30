La Fiorentina ha fretta di chiudere per Thorstvedt: il divario tra domanda e offerta con il Sassuolo

La Fiorentina spinge per Thorstvedt. Il mercato è iniziato da poco, ma con il solo Viery arrivato alla corte di Fabio Grosso, Paratici vuole spingere sull'acceleratore per rinforzare il più possibile la rosa entro l'inizio del ritiro.

La Fiorentina ha fretta

Il club viola - scrive il Corriere dello Sport - ha messo un po' di fretta al Sassuolo e al calciatore. Senza intaccare gli ottimi rapporti esistenti con la famiglia Squinzi, il messaggio è chiaro: Thorstvedt interessa molto a Paratici e la volontà, presumibilmente di tutti, è quella di trovare un compromesso tra domanda e offerta. I neroverdi chiedono 20 milioni, la Fiorentina per adesso si ferma a 15 bonus compresi.

