Galli: "La Fiorentina è in un buco nero, i giocatori non riescono a capire cosa voglia Pioli"

L'ex portiere e dirigente della Fiorentina, Giovanni Galli, intervenuto a Radio Anch'io Sport sulla Rai, ha espresso il suo pensiero netto sulla squadra viola, dopo il deludente 0-0 arrivato dalla trasferta di Pisa.

Buco nero

“La Fiorentina è in un buco nero di identità - ha detto - i giocatori non riescono a capire che cosa voglia l'allenatore. La squadra viaggia sottotono”.

La Conference per preparare la Roma

Poi ha aggiunto: “La Fiorentina ha la possibilità, tramite la Conference, di ottenere ora un risultato positivo e prepararsi ad affrontare la Roma. Gasperini ha saputo preparare come sa fare lui la formazione giallorossa e ha quattro-cinque giocatori di grandissima qualità”.