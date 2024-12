Terracciano, Kouamé e Quarta con le valige mezze fatte, ma la loro cessione è vincolata al mercato in entrata

La Nazione si concentra oggi sulle possibili cessioni che la Fiorentina potrebbe fare a gennaio. Oltre alle partenze quasi scontate di Biraghi, Christensen e Ikoné (LEGGI QUI), ci sono altri tre giocatori viola in procinto di partire, ma la loro cessione è vincolata al mercato in entrata. Se arriva un sostituto potranno partire, altrimenti rimarranno fino a fine stagione in viola.

Terracciano in partenza, ma quando?

Il primo è Pietro Terracciano, secondo portiere viola che dovrà ora contendersi il posto di vice De Gea con il giovane Martinelli. L'intento dell'estremo difensore viola è rimanere in Toscana fino alla fine dell'annata calcistica, ma il Cagliari è pronto a fare un'offerta per lui.

Se arriva un attaccante, Kouamé parte

Dubbi anche sulla permanenza di Christian Kouamé, che ad oggi però rimane l'unica vera alternativa a Moise Kean in attacco. Serve che dal mercato arrivi un centravanti che possa coprire le spalle all'attaccante azzurro per vedere la partenza dell'ivoriano, che ha richieste sul mercato.

Quarta e una situazione intricata

Infine c'è Lucas Martinez Quarta, difensore argentino della Fiorentina che non sta vivendo una stagione brillante a Firenze. Tra difesa e centrocampo, Palladino lo ha utilizzato in più ruoli con pochi risultati, ma l'ex River dovrebbe rimanere in viola almeno fino all'estate. Proprio il River ci ha provato per lui nell'ultime settimane, ma senza grossi risultati. Da non scordare come l'argentino abbia da poco firmato un contratto con la Fiorentina fino al 2028 e che, con l'arrivo di Valentini, potrebbe essere un elemento in portante per l'ambientamento a Firenze dell'ormai ex Boca.