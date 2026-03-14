A Udine vince la Juventus di misura contro l'Udinese. Ai bianconeri basta un gol per battere i padroni di casa.

La partita

La Juventus si aggiudica la gara tra strisciati. Un altro gol di Boga trascina la squadra di Spalletti, con l'ex Sassuolo e Nizza servito da Yildiz per il gol che decide la partita. Con questi tre punti la Juventus supera momentaneamente Como e Roma e sale al quarto posto.

La classifica

La NUOVA classifica di Serie A: Inter 68, Milan 60, Napoli 59, Juventus 53, Como 51, Roma 51, Atalanta 47, Bologna 39, Sassuolo 38, Lazio 37, Udinese 36, Parma 34, Torino 33, Genoa 30, Cagliari 30, Lecce 27, Fiorentina 25, Cremonese 24, Verona 18, Pisa 15.