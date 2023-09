Rifacimento Franchi: L'udienza al TAR slitta. Un rinvio che favorisce il dialogo Nardella-Governo. E intanto entro sabato...

Il Comune di Firenze sta cercando ancora di trovare i 72 milioni di euro di finanziamento che prima gli erano stati concessi e poi gli sono stati tolti da UE e Governo per il rifacimento del Franchi.

Ma l'udienza al Tar del Lazio, al quale Palazzo Vecchio si era rivolto per contestare il decreto di definanziamento, slitta ora al 10 ottobre. Sul Corriere Fiorentino di stamani si legge che questo rinvio però favorisce il dialogo tra il sindaco di Firenze, Dario Nardella, e lo stesso governo per cercare di trovare una soluzione che possa accontentare tutti, così come avvenuto nel caso (simile) di Venezia.

Intanto entro sabato ci sarà il progetto definitivo di Arup ‘tarato’ su una spesa di 130 milioni quelli che sono effettivamente in mano in questo momento all'amministrazione fiorentina. Un primo lotto di lavori che dovranno essere poi appaltati. L'intento è quello di partire con gli interventi al Franchi entro la fine dell'anno.