La delicata posizione di Ranieri. Le contropartite tecniche che non hanno fatto breccia

Delicata. La posizione di Luca Ranieri, ex capitano della Fiorentina, resta tale all'interno del club viola.

Dieci milioni

Il direttore sportivo del Torino, Gianluca Petrachi, si è mosso per trattare il giocatore con la dirigenza gigliata, sentendosi chiedere in cambio 10 milioni di euro.

Contropartite tecniche

Lo stesso Petrachi ha provato a rilanciare cercando di inserire contropartite tecniche in questa trattative che però non hanno fatto breccia nella controparte.

Più il tempo passa e più che questo trasferimento diventa difficile da chiudere. E' anche per questo motivo che il diesse granata sta valutando alcune piste alternative.