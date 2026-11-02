Ripa: "La situazione in classifica è pericolosa e brutta. A Sassuolo o ti dai lo slancio o affondi"

L'ex Fiorentina Roberto Ripa ha parlato a Lady Radio della partita contro il Sassuolo e della situazione in casa viola.

Le parole di Ripa

"La classifica comincia ad essere pericolosa e brutta in classifica. Le squadre sotto si stanno tirando fuori, bisogna cercare una quadra su chi impiegare. Mi auguro che stasera si faccia bene, anche in vista della partita contro la Juventus. E' un momento particolare e ne vieni fuori se sei unito ed hai coraggio. Oltre alle energie giuste per riposizionare la Fiorentina dove merita. Saranno fondamentali per questo queste gare".

Sulla classifica

“La Fiorentina deve rendersi conto di quello che sta vivendo e della situazione difficile in cui è. Si viene fuori da questo solo con i risultati. Se prende coscienza di questo, ne vieni fuori da squadra, altrimenti è dura. A Sassuolo o ti dai lo slancio o ti affossi".