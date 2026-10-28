Aquilani in vista della Fiorentina: "Se ad ogni ripartenza rischi di subire gol, in Serie A è dura"

Avvio di stagione altalenante per il Sassuolo di Alberto Aquilani, che ha fatto vedere a tratti degli spunti interessanti ma che, al contempo, ha perso 4 delle ultime 5 partite (pareggiando la rimanente). In vista della sfida di lunedì, contro la Fiorentina, le parole del tecnico neroverde sono state molto eloquenti.

Sulla brutta sconfitta

Dopo il 2-6 interno subito dalla Lazio, Aquilani ha commentato: “C'è poco da parlare, solo da chiedere scusa, è stata una brutta figura: la fragilità difensiva ci mette in allarme, ogni volta che venivano giù facevano male, è quello che mi preoccupa di più. C'è altro oltre la tecnica e la tattica: non sono stato in grado di trasferire questo concetto e, se non si riesce a rimediare, in Serie A è dura”.

Sulla classifica

Ma ancora non c'è lo spauracchio della retrocessione: "Abbiamo parlato in settimana di migliorare l'attitudine. II Sassuolo si deve salvare. Abbiamo avuto un calendario difficile contro squadre che non hanno niente a che vedere con noi. Per portare la barca in porto ci serve anche quella ignoranza in più. La classifica non la guardo".