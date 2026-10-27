La Lazio travolge il Sassuolo con un risultato tennistico, anche grazie a una follia di Thorstvedt. La nuova CLASSIFICA di Serie A

Partita folle al Mapei Stadium: il Sassuolo di Aquilani capitombola per 2-6 in casa contro la Lazio, che non accenna a fermarsi e continua a vincere, alla faccia di chi la screditava ad inizio stagione.

La cronaca della partita

Risultato tennistico, ritmi da ping-pong: si va da una parte all'altra con rapidità e infatti, al gol del vantaggio di Taylor dopo appena due minuti, risponde Thorstvedt al 7'. Ma la Lazio è in palla e infatti trova due reti a distanza ravvicinata, quella di Isaksen al 13' e la prima in Serie A per Floriani. La luce si spenge totalmente per il Sassuolo al 31', quando Thorstvedt rimedia un rosso per un bruttissimo fallo su Zaccagni: il capitano laziale si vendica al 46', ma non prima di aver visto Esposito accorciare le distanze. Al riposo è 2-4 e, al rientro, bastano 5 minuti per la chance dell'allungo, ma Zaccagni si fa ipnotizzare da Turati dagli undici metri. Ancora Lazio, però, al 55', con Noslin stavolta che sigla il 2-5 e, 10 minuti dopo, raddoppia per il 2-6 finale: nel mezzo a questi eventi c'è tempo per un altro calcio di rigore parato da Turati, stavolta a Frattesi. Vittoria di carattere per la compagnia di Gattuso, che adesso ci crede davvvero.

La nuova classifica di Serie A

La nuova classifica di Serie A: Lazio 235 Inter 22, Roma 18, Milan 18, Como 17, Frosinone 14, Juventus 14, Cagliari 13, Torino 13, Napoli 11, Atalanta 10, Lecce 9, Sassuolo 8, Bologna 8, Genoa 7, Monza 7, Udinese 4, Fiorentina 4, Parma 4, Venezia 3.