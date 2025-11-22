In sala stampa ha parlato il difensore della Juve, Pierre Kalulu dopo l'1-1 contro la Fiorentina, in particolare sul rigore tolto:

"Trovavamo una squadra che ha appena cambiato allenatore per cui le dinamiche sono diverse e cambiano. Abbiamo concesso troppi errori a diversi livelli, siamo stati in vantaggio e poi ci abbiamo provato alla fine ma non è bastato. Bisogna avere consapevolezza di cosa è mancato oggi. Quando si va in vantaggio bisogna saper ammazzare l’avversario e non subire gol.

Il rigore tolto? A me sembrava che Vlahovic fosse stato trattenuto sulla spalla, non capisco il fallo che hanno fischiato dopo la correzione perché gli attaccanti giocano sempre così. Per me era rigore. Era nervoso? No anzi, quando ti attaccano a livello umano sono cose brutte da vedere."