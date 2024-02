Prima del fischio d'inizio di Bologna-Fiorentina, il direttore generale viola Joe Barone è intervenuto a DAZN, in merito a Vincenzo Italiano, che oggi festeggia le 100 panchine in Serie A con il club gigliato: “Ne farà altre 100? Ma perché no? Tolto qualcuno che scrive che non c'è rapporto, la realtà è che invece tutti nel club e tra i giocatori abbiamo un grande rapporto con Vincenzo”.

E aggiunge: “Vedremo Italiano qui a lungo perché è una persona che ha grande capacità. Non mi piace quando viene attaccato, anche perché il campionato è ancora molto molto lungo. Io e Commisso siamo accanto a lui”.