Il Cagliari ruggisce, la Fiorentina miagola. Fagioli balbetta, Kean inguardabile. E stavolta sbaglia pure De Gea
Pareggio giusto ma vittoria buttata alle ortiche. Il Cagliari ruggisce, la Fiorentina miagola ma alla fine pare viola il graffio vincente. Purtroppo non è stato così. I viola non riescono ad arginare l’aggressività dei sardi e amministrare con sagacia il vantaggio negli ultimi minuti di gioco.
Il primo tempo pare un allenamento attacco (del Cagliari) contro difesa (dei viola). Si gioca praticamente solo nella metà campo della Fiorentina. Ripresa con un pizzico di spavalderia in più, senza esagerare nonostante il differenziale tecnico tra le due squadre. Un solo tiro in porta in tutta la partita denota scarsità di idee.
Sul centrocampo Fagioli, se marcato, balbetta. Manca un giocatore di personalità, genio e regolatezza che sappia anche dare le giuste direttive in campo ai compagni. Dato che il mercato è ancora aperto…
Voti e giudizi
De Gea – 5,5 – Una (mezza) grande parata nel primo tempo e un’altra intera nella ripresa. Ma sul gol del pari non trattiene il pallone.
Kean – 4 – Nullo nel primo tempo. Inguardabile nella ripresa: manca un gol a porta vuota, pecca di egoismo tentando un inutile dribbling su Mina, sbaglia la gestione del pallone sul finale.
Mandragora – 7 – Entra, prende in pugno la squadra, poi si mette in proprio e di testa porta in vantaggio la Fiorentina.
Marì – 5 – Dorme a occhi aperti mentre Luperto salta di testa e segna. Molte incertezze.
