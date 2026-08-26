Tutto quel ben di Dio lasciato fuori da Grosso. Una coppia che deve unirsi in campo

Mettendo per un secondo da parte la questione Kean che è molto particolare e sicuramente determinata da dinamiche di mercato, guardando la formazione iniziale della Fiorentina messa in campo da Grosso contro la Roma, c'è una stortura di fondo.

Nessuno può immaginare che sia facile inserire tanti elementi nuovi in uno stesso contesto subito, dopo poche settimane di lavoro, ma il tecnico ha lasciato tante risorse, un vero e proprio ben di Dio a sua disposizione in panchina in questo match difficilissimo.

Nuovi out

Dei nuovi accanto a lui al fischio iniziale c'erano: Jimenez, Valdepenas, Viery e soprattutto Oulai, pagato quasi trenta milioni di euro dalla società. E in alcuni casi va detto che si è preferito addirittura dare spazio a chi in questo progetto non rientra più, piuttosto che lanciare qualche ‘novità’.

Oulai-Fagioli

Merita un approfondimento la posizione di Oulai; Grosso evidentemente lo vede alternativo a Fagioli, non complementare. Una stortura che rischia di condizionare la Fiorentina, perché i due possono e ci verrebbe da dire che devono giocare insieme. Questo a meno che non intervenga il mercato a dirimere la questione facendo partire Fagioli per altri lidi. Soluzione a dire il vero adesso poco probabile.