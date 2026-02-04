​​

Nemmeno una vittoria e tre sconfitte di fila per la Fiorentina col prossimo arbitro. Ma anche il Torino non ride...

Claudio Tirinnanzi
Andrea Colombo

La partita tra Fiorentina e Torino in programma sabato prossimo con inizio alle ore 20.45, sarà diretta da Andrea Colombo di Como. 

I precedenti con la Fiorentina

Sono cinque e con lui e i viola non hanno mai vinto (due pareggi e tre sconfitte). Le ultime tre direzioni sono coincise con altrettante battute d'arresto e tutte con lo stesso punteggio (2-1 a favore di Verona e Roma quest'anno e Napoli la scorsa stagione). 

I precedenti col Torino

Bilancio negativo anche con i granata, anche se con loro qualche gioia c'è. 2 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte è questo lo score complessivo. In questo campionato ha diretto il Torino nel match interno contro l'Atalanta gara persa dalla compagine piemontese per 3-0. (Collaborazione con Footstats.it per i dati statistici)

