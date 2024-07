Il presidente del Cluj, Neletu Varga, ha parlato a Fanatik anche dell’attaccante della Fiorentina, Louis Munteanu e della volontà di riportarlo in Romania a giocare. Queste le sue parole: “Non nascondo che sono entrato in contatto con la Fiorentina per Louis Munteanu. Vogliamo vedere quali sono le condizioni. Louis ci piace, piace a tutti, è un giocatore straordinario, ma non sappiamo ancora chiaramente quali siano le condizioni e se riusciremo a portarlo al Cluj.

Da quanto ho capito c'è ancora interesse per lui da parte di squadre forti in Romania e in nessun caso parteciperemo ad aste. Vediamo se possiamo arrivare a una discussione concreta su di lui. Se non sarà Louis Munteanu, porteremo comunque due attaccanti di valore per Dan Petrescu, perché abbiamo bisogno di giocatori che sappiano segnare e fare la differenza".