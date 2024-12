Fiorentina: Gudmundsson te lo paga...la Conference League

Benché il montepremi complessivo per la Conference League sia aumentato, le distanze con l'Europa League e ancora di più con la nuova Champions League restano abissali.

I premi raccolti dai viola

Comunque sia la Fiorentina, grazie alla terza manifestazione europea, ha messo insieme 15 milioni di euro di premi arrivando alla finale di due anni fa contro il West Ham e 16,2 milioni di euro raggiungendo l'ultimo atto ad Atene della scorsa edizione della competizione.

La cifra per Gudmundsson

Quest'anno, raggiungere Wroklaw, città polacca, sede della finale di Conference, varrebbe 17,2 milioni di euro per la formazione gigliata, e questo al netto degli incassi al botteghino e della quota prevista per il cosiddetto market pool. In pratica sarebbe la cifra prevista (bonus esclusi) per il riscatto del cartellino di Gudmundsson.