"Stupito dalla scelta del Milan, io avrei preso Italiano. Palladino giovane e bravo, ma Firenze non è Monza"

A Radio Sportiva è intervenuto Mattia Graffiedi, ex allenatore e giocatore. Durante l'intervista anche alcune parole su Italiano e Palladino: "Sono rimasto stupito dalla scelta del Milan di prendere Fonseca. Io personalmente avrei preso Vincenzo Italiano.

L'ex allenatore viola è molto bravo e avrebbe meritato una chance in un top club. Adesso vediamo cosa farà in Champions con il Bologna. Palladino è giovane e a Monza ha fatto molto bene, anche se Firenze non è la stessa cosa. La Fiorentina arriva da due anni di finali perse, vedremo se Palladino sarà bravo a sfruttare l'occasione"