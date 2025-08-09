Mal di pancia per Comuzzo... ma non sono grane di mercato. Ecco perché il difensore viola è uscito anticipatamente dal campo
Il giovane difensore della Fiorentina, Pietro Comuzzo, è uscito anticipatamente durante la partita fra la Fiorentina e il Manchester United. Secondo quanto riportato da Radio Bruno però i problemi del calciatore viola non dovrebbe essere niente di grave.
Il difensore classe 2005 avrebbe richiesto il cambio a seguito di forti dolori allo stomaco. Scongiurati dunque, secondo Radio Bruno, ipotesi di infortuni muscolari, tipici di questa fase della stagione. Ancora però la società non ha rilasciato alcun comunicato ufficiale per chiarire definitivamente la vicenda
