Fiorentina e Grosso sempre più vicini: smentiamo qualche ricostruzione

La Fiorentina ha scelto Fabio Grosso e Fabio Grosso ha scelto la Fiorentina. Ma perché il matrimonio vada in porto c’è bisogno che si liberi dal Sassuolo senza strascichi ed anche questo ve l’abbiamo già spiegato. Veniamo, allora, agli aggiornamenti.

Fabio Grosso e il Sassuolo: ci siamo per la rescissione del contratto

Ancora pochi dettagli, questione di ore o di massimo qualche giorno e poi la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro fra Fabio Grosso e il Sassuolo sarà ufficiale. Carnevali, con il benestare fondamentale ovviamente della famiglia Squinzi, libererà l’ex giocatore di Inter e Juventus, dando la possibilità così alla Fiorentina di annunciare il nuovo allenatore, dopo aver presumibilmente anch’essa preso il giusto congedo nei confronti di Paolo Vanoli. Chi è vicino a Grosso parla di una persona serena e molto contenta, pronta a sbarcare a Firenze con grande entusiasmo.

Fiorentina e Grosso: smentiamo qualche ricostruzione

La Fiorentina aveva inserito Fabio Grosso tra i papabili nuovi allenatori da molto tempo; quindi, non trova conferma la tesi di chi (Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport - Stadio) aveva parlato di una scelta dettata dalla piazza, che non avrebbe voluto la conferma di Vanoli. Paratici non è un dirigente che sceglie gli allenatori in base agli umori dei tifosi che, tra l’altro, è bene ricordarlo, non impazziscono di gioia nemmeno per il quasi ex allenatore del Sassuolo.

In Emilia si era parlato, poi, dell’obiettivo di riportare la Fiorentina con Grosso in Europa entro tre anni. In realtà, senza schemi precisi, la volontà è quello di tornare a calcare i campi internazionali sicuramente prima di un lasso di tempo così lungo.